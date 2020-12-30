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Пациенты рязанских больниц получат новогодние открытки от губернатора
Больных с наступающим праздником поздравляет Дед Мороз. Он передает открытки от губернатора.

Пациенты рязанских больниц получат новогодние открытки от губернатора Николая Любимова. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил сайт регионального правительства.

Больных с наступающим праздником поздравляет Дед Мороз. Он передает открытки от губернатора. Глава региона желает всем заболевшим оптимизма и скорейшего выздоровления.

«Несмотря на то, что этот Новый год Вам приходится встречать не дома, а в больнице, пусть светлые мысли, теплая забота медицинских работников и искренняя любовь близких помогут победить болезнь», — говорится в открытке.

Эта акция пройдет во всех стационарах области. Первыми открытки вручили тем, кто лечится в клепиковской больнице.