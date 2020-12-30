На улицы Рязани выехал Дед Мороз на мусоровозе

Праздничные мусоровозы с Дедом Морозом и Снегурочкой ездят по разным районам городом. Сказочные персонажи встречаются с детьми, проводят экологические викторины и вручают награды тем, кто в течение года участвовал в акциях по раздельному сбору отходов.

На улицы Рязани выехал Дед Мороз на мусоровозе. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил региональный мусорный оператор «Эко-Пронск».

Праздничные мусоровозы с Дедом Морозом и Снегурочкой ездят по разным районам городом. Сказочные персонажи встречаются с детьми, проводят экологические викторины и вручают награды тем, кто в течение года участвовал в акциях по раздельному сбору отходов.

В «Эко-Пронске» пояснили, что таким способом хотят научить детей заботе об экологии.