Мэр Рязани вручила детям подарки в рамках акции «Елка желаний»
Всего в акции «Елка желаний» своим мечты озвучили 32 жителя Рязанской области. Желания исполняли местные органы власти, социально ориентированный бизнес и крупные предприятия.
В среду, 30 декабря, мэр Рязани Елена Сорокина вручила детям подарки в рамках акции «Елка желаний». Об этом
Отмечается, что благотворители исполнили желания юных рязанцев с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
Всего в акции «Елка желаний» своим мечты озвучили 32 жителя Рязанской области. Желания исполняли местные органы власти, социально ориентированный бизнес и крупные предприятия.