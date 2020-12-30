Медики рассказали о состоянии спасенной на пожаре в Рязани девочки

Напомним, около 5:00 29 декабря произошел пожар на первом этаже двухэтажного кирпичного дома на улице Рязанской. Погибли супруги (35-летний мужчина и 37-летняя женщина) и их дети 2009 и 2020 года рождения.

Жизнь восьмилетней девочки, которую спасли из горящего дома в Рязани, вне опасности. Об этом врачи рассказали уполномоченному по правам ребенка в области Анжелике Евдокимовой.

Ребенок находится ОДКБ имени Дмитриевой, ей оказывается необходимая квалифицированная медпомощь. «И снова огромная благодарность медикам!» — написала Евдокимова «ВКонтакте».

Напомним, около 5:00 29 декабря произошел пожар на первом этаже двухэтажного кирпичного дома на улице Рязанской. Погибли супруги (35-летний мужчина и 37-летняя женщина) и их дети 2009 и 2020 года рождения. Девочку 2013 года рождения спасли. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.