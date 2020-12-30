\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
-4°
Чтв, 31
Птн, 01
-3°
ЦБ USD 73.88 0.22 31/12
ЦБ EUR 90.68 0.47 31/12
Нал. USD 74.2 / 76.3 19:16
Нал. EUR 91.3 / 92.05 16:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
4 часа назад
620
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
Вчера 20:10
2 358
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
Вчера 14:48
3 389
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
Вчера 12:08
3 653
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, провели многочасовую операцию
10-летнему пациенту собрали таз, во время операции он потерял много крови, требуется переливание. Состояние ребенка все также тяжелое.

В среду, 30 декабря, мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, провели многочасовую операцию. Об этом рассказала его мать.

10-летнему пациенту собрали таз, во время операции он потерял много крови, требуется переливание. Состояние ребенка все также тяжелое, родителей к нему пустят только 31 декабря.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.