Мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, провели многочасовую операцию

10-летнему пациенту собрали таз, во время операции он потерял много крови, требуется переливание. Состояние ребенка все также тяжелое.

В среду, 30 декабря, мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, провели многочасовую операцию. Об этом рассказала его мать.

10-летнему пациенту собрали таз, во время операции он потерял много крови, требуется переливание. Состояние ребенка все также тяжелое, родителей к нему пустят только 31 декабря.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.