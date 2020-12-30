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Кремлевскую елку впервые покажут по телевизору
Представление проведут без зрителей. Запланирована съемка, после его будут транслировать на федеральном канале в период зимних каникул.

Новогоднее представление в государственном Кремлевском дворце в этом году впервые пройдет в телевизионном формате. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Представление проведут без зрителей. Запланирована съемка, после его будут транслировать на федеральном канале в период зимних каникул.

Спектакль называется «Пятое время года, или Кто придумал Новый год».

В спектакле задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

Премьера новогоднего представления состоится на федеральном детско-юношеском телеканале «Карусель» 31 декабря в 18:00 (по московскому времени). Повторные показы запланированы на 7 января 2021 года в 19:30 и 13 января в 17:00.