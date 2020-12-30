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Как пройдет новогодняя ночь в Рязани в 2021 году
31 декабря «Новогоднее почтовое телевидение» завершит вещание в 22.00, чтобы не создавать массового скопления людей в полночь. По этой же причине не будет и праздничного фейерверка. Оперштаб при рязанском правительстве напоминает жителям региона, что новогодние мероприятия на улице должны собирать не более 50 зрителей.

Массовых городских гуляний в первую ночь 2021 года не будет. Новогодние мероприятия пройдут в онлайн-формате. Об этом администрация города рассказала еще в начале декабря. Сейчас появилось более подробное расписание праздничных концертов и интерактивов.

31 декабря начнет вещание «Новогоднее почтовое телевидение». Программы будут транслироваться на больших уличных экранах. Три из них уже установлены на улице Почтовой, в ЦПКиО и в Лесопарке. Четвертый экран появится в последний день старого года на площади Победы. Начнется вещание с поздравлений известных людей Рязани.

Уличные экраны будут работать до 7 января включительно по специальной эфирной сетке с 10.00 до 22.00. Здесь будут показывать онлайн-мероприятия, новостные программы, видео-экскурсии по рязанским музеям и новогодним улицам, концерты творческих коллективов города. Каждая программа будет выходить в определенное время. Параллельно все выпуски будут выкладываться в соцсетях.

Отметим, 31 декабря «Новогоднее почтовое телевидение» завершит вещание в 22.00, чтобы не создавать массового скопления людей в полночь. По этой же причине не будет и праздничного фейерверка. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина. При самостоятельном запуске салюта стоит помнить о правилах безопасности.

Оперштаб при рязанском правительстве напоминает жителям региона, что новогодние мероприятия на улице должны собирать не более 50 зрителей. Посещать их нельзя рязанцам старше 65 лет: для них по-прежнему сохраняется режим самоизоляции. Всем участникам гуляний нужно соблюдать меры профилактики: следует носить маски, держать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.

При этом кафе с 23 до 6 часов должны быть закрыты. Работу общепита в новогоднюю ночь намерена проверить полиция. Также до 23 часов завершит свою работу городской транспорт.