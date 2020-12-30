Как будут работать рязанские супермаркеты и ТРЦ 31 декабря и 1 января

Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодние праздники отличается от обычного графика. Некоторые заранее предупреждают о сокращенных днях своих покупателям, размещая информацию в соцсетях. Однако к такому методу прибегают не все. Мы собрали всю информацию о работе рязанских торговых центрах и гипермаркетах, чтобы вы не остались без важных покупок.

Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодние праздники отличается от обычного графика. Некоторые заранее предупреждают о сокращенных днях своих покупателей, размещая информацию в соцсетях. Однако к такому методу прибегают не все.

Не переживайте, если до сих пор не успели купить подарки близким: у вас еще будет время 31 декабря. Мы собрали всю информацию о работе рязанских торговых центров и гипермаркетов, чтобы вы не остались без важных покупок.

Режим работы торгово-развлекательных центров:

ТРЦ «Атрон-Сити», улица Ленина, дом №21:

31 декабря — до 18:00;

1 января — выходной;

С 2 января — с 10:00 до 21:00.

ТРЦ «Виктория плаза», Первомайский проспект, дом №70, корпус 1:

31 декабря — до 21:00;

1 января — с 12:00 до 22:00 (работают только развлекательные заведения).

ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, дом №65-а:

31 декабря — до 19:00;

1 января — с 14:00 до 22:00;

2 января — с 10:00 до 22:00.

ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21:

31 декабря — до 18:00;

1 января — работают только развлекательные заведения (кинотеатр, кафе, рестораны, детский развлекательный центр) с 12:00 до 22:00 .

ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а:

31 декабря — до 19:00;

1 января — выходной;

6 января — с 9:00 до 20:00.

ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11:

31 декабря — магазины работают до 18:00;

1 января — выходной.

ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а:

31 декабря — до 20:00;

1 января — выходной.

ТЦ «Олимпийский», улица Олимпийский городок, 1а:

31 декабря — до 21:00;

1 и 2 января — выходной.

Супермаркеты:

Гипермаркет «Ашан» — Московское шоссе, 21 (ТРЦ «Премьер»):

31 декабря — до 20:00; 1 января — выходной; 2 января — с 10:00 до 23:00.

Супермаркеты «Барс»:

Московское шоссе, дом №5а:

31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 до 23:00.

Касимовское шоссе, дом 34-а:

31 декабря до 22:00; 1 января с 10:00 до 22:00.

Улица Октябрьская, дом №55:

31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 до 17:00.

Михайловское шоссе, дом №73А:

31 декабря — до 22:00; 1 января — с 11:00 до 23:00.

улица Шереметьевская, дом №9:

31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 до 23:00.

Гипермаркет «Глобус» — село Дядьково, дом№ 1, режим работы:

31 декабря — до 20:30; 1 января — выходной; 2 января — с 7:00.

Сеть супермаркетов «Дикси»:

31 декабря— до 21:00; 1 января — с 11:00 до 22:00. Магазины, расположенные на территории торговых центров, работают по режиму ТЦ.

Торговый центр «Зельгрос» — улица Зубковой, дом №15, режим работы:

31 декабря — до 18:00; 1 января — с 13:00 до 23:00; далее круглосуточно.

Сеть магазинов «Красное и Белое»:

31 декабря — до 22:00; 1 января — с 11:00 в обычном режиме.

Сеть гипермаркетов «Лента»:

улица Тимуровцев, дом №3-а:

31 декабря — до 21:30; 1 января — с 10:00 и далее круглосуточно.

Солотчинское шоссе, дом №11 (ТРЦ «Круиз»):

31 декабря — с 8:00 до 21:00; 1 января — с 10:00 до 23:00.

12-й район поселка Борки (ТЦ «Солнечный»), дом №131:

31 декабря — до 21:00; 1 января — с 10:00 до 24:00.

Гипермаркет «Европа»:

улица Новоселов, дом №62, режим работы:

31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 и в обычном режиме.

улица Советской армии, дом №9а:

31 декабря — с 9:00 до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.

Сеть магазинов «Магнит»:

31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.

Торговый центр Metro Cash & Carry — Московское шоссе, дом №25:

31 декабря — до 19:00; 1 декабря — с 13:00 до 22:00.

Супермаркеты «Перекресток»:

улица Соборная, дом №15-а (ТРЦ «Малина»):

31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 и в прежнем режиме.

улица Ленина, дом №21 (ТРЦ «Атрон-Сити»), улица Олимпийский городок, 1а (ТЦ «Олимпийский») и улица Чкалова, 18:

31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 23:00.

Супермаркет SPAR— Первомайский проспект, дом №70, корпус 1:

31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 23:45.

Сеть универсамов «Пятерочка»:

31 декабря — 8:00 до 21:30*; 1 января — с 12:00 и далее в обычном режиме.

(во многих магазинах есть незначительные временные различия от 20 минут до 30).