Как будут работать рязанские супермаркеты и ТРЦ 31 декабря и 1 января

Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодние праздники отличается от обычного графика. Некоторые заранее предупреждают о сокращенных днях своих покупателей, размещая информацию в соцсетях. Однако к такому методу прибегают не все.
Не переживайте, если до сих пор не успели купить подарки близким: у вас еще будет время 31 декабря. Мы собрали всю информацию о работе рязанских торговых центров и гипермаркетов, чтобы вы не остались без важных покупок.
Режим работы торгово-развлекательных центров:
- ТРЦ «Атрон-Сити», улица Ленина, дом №21:
31 декабря — до 18:00;
1 января — выходной;
С 2 января — с 10:00 до 21:00.
- ТРЦ «Виктория плаза», Первомайский проспект, дом №70, корпус 1:
31 декабря — до 21:00;
1 января — с 12:00 до 22:00 (работают только развлекательные заведения).
- ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, дом №65-а:
31 декабря — до 19:00;
1 января — с 14:00 до 22:00;
2 января — с 10:00 до 22:00.
- ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21:
31 декабря — до 18:00;
1 января — работают только развлекательные заведения (кинотеатр, кафе, рестораны, детский развлекательный центр)
- ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а:
31 декабря — до 19:00;
1 января — выходной;
6 января — с 9:00 до 20:00.
- ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11:
31 декабря — магазины работают до 18:00;
1 января — выходной.
- ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а:
31 декабря — до 20:00;
1 января — выходной.
- ТЦ «Олимпийский», улица Олимпийский городок, 1а:
31 декабря — до 21:00;
1 и 2 января — выходной.
Супермаркеты:
- Гипермаркет «Ашан» — Московское шоссе, 21 (ТРЦ «Премьер»):
31 декабря — до 20:00; 1 января — выходной; 2 января — с 10:00 до 23:00.
- Супермаркеты «Барс»:
Московское шоссе, дом №5а:
31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 до 23:00.
Касимовское шоссе, дом 34-а:
31 декабря до 22:00; 1 января с 10:00 до 22:00.
Улица Октябрьская, дом №55:
31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 до 17:00.
Михайловское шоссе, дом №73А:
31 декабря — до 22:00; 1 января — с 11:00 до 23:00.
улица Шереметьевская, дом №9:
31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 до 23:00.
- Гипермаркет «Глобус» — село Дядьково, дом№ 1, режим работы:
31 декабря — до 20:30; 1 января — выходной; 2 января — с 7:00.
- Сеть супермаркетов «Дикси»:
31 декабря— до 21:00; 1 января — с 11:00 до 22:00. Магазины, расположенные на территории торговых центров, работают по режиму ТЦ.
- Торговый центр «Зельгрос» — улица Зубковой, дом №15, режим работы:
31 декабря — до 18:00; 1 января — с 13:00 до 23:00; далее круглосуточно.
- Сеть магазинов «Красное и Белое»:
31 декабря — до 22:00; 1 января — с 11:00 в обычном режиме.
- Сеть гипермаркетов «Лента»:
улица Тимуровцев, дом №3-а:
31 декабря — до 21:30; 1 января — с 10:00 и далее круглосуточно.
Солотчинское шоссе, дом №11 (ТРЦ «Круиз»):
31 декабря — с 8:00 до 21:00; 1 января — с 10:00 до 23:00.
12-й район поселка Борки (ТЦ «Солнечный»), дом №131:
31 декабря — до 21:00; 1 января — с 10:00 до 24:00.
- Гипермаркет «Европа»:
улица Новоселов, дом №62, режим работы:
31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 и в обычном режиме.
улица Советской армии, дом №9а:
31 декабря — с 9:00 до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.
- Сеть магазинов «Магнит»:
31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.
- Торговый центр Metro Cash & Carry — Московское шоссе, дом №25:
31 декабря — до 19:00; 1 декабря — с 13:00 до 22:00.
- Супермаркеты «Перекресток»:
улица Соборная, дом №15-а (ТРЦ «Малина»):
31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 и в прежнем режиме.
улица Ленина, дом №21 (ТРЦ «Атрон-Сити»), улица Олимпийский городок, 1а (ТЦ «Олимпийский») и улица Чкалова, 18:
31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 23:00.
- Супермаркет SPAR— Первомайский проспект, дом №70, корпус 1:
31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 23:45.
- Сеть универсамов «Пятерочка»:
31 декабря — 8:00 до 21:30*; 1 января — с 12:00 и далее в обычном режиме.
(во многих магазинах есть незначительные временные различия от 20 минут до 30).