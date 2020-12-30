Игорь Маковский: более 10 тысяч энергетиков Центра и Приволжья готовы в праздники обеспечить надежное электроснабжение 20 регионов страны

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей приняты все необходимые меры. Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей. Заблаговременно проверено техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ).

В течение всех выходных и праздничных дней «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в усиленном режиме. Специалисты компаний обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей приняты все необходимые меры. Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей. Заблаговременно проверено техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ).

Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистем 20 регионов операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями группы «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Проверена рабочая готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

«В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех 20 наших регионах могут быть привлечены 2 649 бригад в составе 10 092 человека, 4 330 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся 2077 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью свыше 67 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

На период праздников будет усилена работа контакт-центра компаний. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.