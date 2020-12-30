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Еще 141 рязанец заболел коронавирусом
Всего число заболевших достигло 18 019. За сутки выздоровели 138 человек, всего с начала пандемии вфлечились 16 470.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 141 случай коронавируса. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших достигло 18 019. За сутки выздоровели 138 человек, всего с начала пандемии вфлечились 16 470. Скончались 4, всего число летальных случаев выросло до 156.

В России за сутки зарегистрировали 26 513 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число достигло 3 131 550.

За сутки выписали 29 235 человек, за весь период — 2 525 418. За сутки умерли 599 человек, за весь период — 56 426.