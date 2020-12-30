«Еламед» поздравил рязанцев с Новым годом

«Дорогие рязанцы и гости города! Сердечно поздравляем вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! 2020 год показал, что нам всем по силам решать непростые задачи, когда требуется максимум ответственности и профессионализма», — отметили в «Еламеде».

Компания «Еламед» поздравила рязанцев с Новым годом.

«Дорогие рязанцы и гости города! Сердечно поздравляем вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! 2020 год показал, что нам всем по силам решать непростые задачи, когда требуется максимум ответственности и профессионализма», — отметили в «Еламеде».

Рязанцам пожелали успехов, благополучия, любви и теплоты в семьях.

«Пусть новый год станет временем новых идей, знаковых событий и позитивных перемен! Пусть в ваших семьях царит любовь и душевная теплота! Желаем всем в наступающем 2021 году ярких профессиональных успехов, активной созидательной деятельности, творческой энергии, мира и благополучия», — добавили в компании.