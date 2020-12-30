Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. Рязанцев призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.
Вечером в среду, 30 декабря, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, до конца суток 30 декабря, ночью и днем 31 декабря на территории области местами сохранятся гололед, на дорогах гололедица.
В отдельных районах туман с видимостью 200-500 метров.
Рязанцев призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.