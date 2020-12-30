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Депутаты Рязанской гордумы ответили на обвинения сетевому изданию «Вид сбоку»
Депутаты Рязанской городской Думы, работающие в «ФПК Инвест», ответили на обвинения сетевому изданию «Вид сбоку» по вопросу использования бюджетных средств, выделяемых на компенсацию депутатских расходов.

Депутаты Рязанской городской Думы, работающие в «ФПК Инвест», ответили на обвинения сетевому изданию «Вид сбоку» по вопросу использования бюджетных средств, выделяемых на компенсацию депутатских расходов.

«После публикации статьи „Вида сбоку“ 22 декабря 2020 года депутаты Трушина Г. В, Лемдянов А. И. и Акимкина Е.А. направили официальное обращение в адрес прокурора Советского района Шмелькова Р.В. с просьбой предоставления информации о результатах проведенной прокурорской проверки в отношении наших расходов», — пояснила Галина Трушина.

Проверка проводилась в исполнение законодательства о противодействии коррупции представительных органов местного самоуправления по вопросам соблюдения депутатами представительных органов муниципальных образований ограничений, запретов и обязанностей, установленных частью 3 статьи 12.1 ФЗ № 273-ФЗ, частями 7.1 статьи 40 ФЗ № 131-ФЗ.

«28 декабря 2020 года в наш адрес поступили ответы, что по состоянию на 28.12.2020 года нарушений требований законодательства в нашей деятельности не выявлено. Это доказывает, что в очередной раз обвинения главного редактора „Вид Сбоку“ Константина Смирнова оказались ложью», — комментирует депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина.

Для справки:

Напомним, что ранее интернет-издание «Вид сбоку» в лице главного редактора Константина Смирнова уже обвинялось в клевете другой рязанской компанией.