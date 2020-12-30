Оперштаб назвал возраст умерших от коронавируса рязанцев

В ноябре умерли женщина 1982 года рождения, мужчина 1981 года рождения, 76-летняя женщина, и мужчина 1964 года рождения. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировал 18 019 случаев заражения.

В среду, 30 декабря, стало известно о четырех умерших рязанцах, у которых был подтвержден коронавирус. Региональный оперштаб назвал их возраст.

В ноябре умерли женщина 1982 года рождения, мужчина 1981 года рождения, 76-летняя женщина, и мужчина 1964 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировал 18 019 случаев заражения.