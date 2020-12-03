Жители поселков в границах «Есенинской Руси» могут лишиться домов

Жители некоторых поселков в границах «Есенинской Руси» могут лишиться домов, которые там не могут официально зарегистрировать. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

Жители некоторых поселков в границах «Есенинской Руси» могут лишиться домов, которые там не могут официально зарегистрировать. Об этом рассказали в эфире ГТРК « Ока ».

В 2006 году земли из сельхозназначения перевели в ИЖС, с 2009 года участки начали продавать под жилищное строительство. А в 2015 году создали «Достопримечательное место», помимо объектов культурного наследия в него вошли и некоторые населенные пункты Рыбновского района.

Теперь одни владельцы земли боятся, что их дом снесут по решению суда, а другие не могут даже начать строительство.

В границы «Достопамятного места Есенинская Русь» входит село Заборье, Коростово и Солотча. По состоянию на 2020 год в производстве суда находится шесть дел о сносе домов в фактически полностью застроенных поселках.

Как рассказал замначальника государственной инспекции по охране ОКН Олег Василькин, границы «Достопримечательного места Есенинская Русь» все же решили пересмотреть: «На данный момент разрабатывается проектная документация по корректировке границ территории „Достопримечательного места“ и, возможно, в 2021 году граница территории сократится».