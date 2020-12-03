Житель Лесного избил жену деревяшкой с гвоздями

Инцидент произошел утром. Женщине удалось вызвать полицию. Ранее ее мужа уже судили за кражу.

Житель Лесного избил жену деревянным бруском с гвоздями. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел утром после длительного застолья. Проснувшись, 26-летний мужчина почувствовал головную боль и попросил 31-летнюю сожительницу купить алкоголь. Женщина отказала, сославших на отсутствие денег. Тогда муж предложил позвонить и занять нужную сумму у тещи, но та не согласилась дать в долг. За это зять стал оскорблять пенсионерку грубыми словами, завязался конфликт.

Во время ссоры мужчина схватил деревянный брусок с гвоздями и стал бить жене по ногам. Затем он замахнулся и пригрозил ей убийством. Женщина убежала к соседке и вызвала полицию. В отношении ее сожителя, ранее судимого за кражу, возбудили уголовное дело по статье 119 УК. По факту телесных повреждений назначили судебно-медицинскую экспертизу.