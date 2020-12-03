Власти назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу
Ограничения могут снять к моменту восстановления экономики. По словам эксперта, это произойдет не раньше 2021 года.
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти Москвы рассчитывают снять ограничения по коронавирусу к середине следующего года. Об этом он сказал в эфире телеканала «
Ефимов отметил, что власти рассчитывают на восстановление экономики к середине следующего года. По его словам, к этому сроку удастся снять большинство действующих ограничений.
Специалист сказал, что столичные власти не планируют вводить дополнительные ограничения во время новогодних каникул.