Власти назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу

Ограничения могут снять к моменту восстановления экономики. По словам эксперта, это произойдет не раньше 2021 года.

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти Москвы рассчитывают снять ограничения по коронавирусу к середине следующего года. Об этом он сказал в эфире телеканала « Россия 24 ».

Ефимов отметил, что власти рассчитывают на восстановление экономики к середине следующего года. По его словам, к этому сроку удастся снять большинство действующих ограничений.

Специалист сказал, что столичные власти не планируют вводить дополнительные ограничения во время новогодних каникул.