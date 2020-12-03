В ряжском зоопарке нашли нарушения

В октябре в зоопарке, расположенном в поселке Свет Ряжского района, провели проверку. Об этом сообщил Россельхознадзор.

В октябре в зоопарке, расположенном в поселке Свет Ряжского района, провели проверку. Об этом сообщил Россельхознадзор .

Административное расследование в отношении ООО «Ряжская МТС» показало, что в организации использовали корма неизвестного происхождения, не было идентификации некоторых видов птиц, совместно хранили качественные лекарства и препаратов с истекшим сроком годности.

Кроме того, в зоопарке не обеспечили ежедневную фиксацию физического состояния животных, их здоровья, учета кормления и поения.

Россельхознадзор возбудил дело по части 1 статьи 10.6 КоАП, организацию оштрафовали на 10 тысяч рублей.