В Рязанской области проверили объекты, находящиеся на гарантии

Подрядные организации, выполнявшие строительно-монтажные работы по государственным контрактам, несут гарантийные обязательства сроком от года до восьми лет — в зависимости от вида работ. В течение этого срока все выявляемые дефекты подрядчик должен устранить за свой счет.

В регионе проверили обекты, находящиес на гарантии. Обследование дорог, отремонтированных в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», началось в сентябре.

Инспекции по гарантийным объектам проводятся два раза в год. В эти дни в Рязанской области завершилась осенняя проверка региональных и межмуниципальных дорог.

Подрядные организации, выполнявшие строительно-монтажные работы по государственным контрактам, несут гарантийные обязательства сроком от года до восьми лет — в зависимости от вида работ. В течение этого срока все выявляемые дефекты подрядчик должен устранить за свой счет.

Обследование участков проводят сотрудники отдела по контролю за гарантийными объектами ГКУ РО «Дирекции дорог Рязанской области».

Проверяющие нашли ряд дефектов, образовавшихся в период гарантийных обязательств подрядчика. В их числе: выбоины, просадки покрытия, размыв обочин, потеря несущей способности барьерного ограждения, истёртость дорожной разметки, снижение световозвращающих свойств разметки и знаков. Всего специалисты проверили 242 участка дорог, 27 мостов, 47 пешеходных переходов, а также состояние водопропускных сооружений, тротуаров, остановочных площадок и павильонов.

Подрядным организациям было предписано устранить все недочеты на гарантийных объектах в кратчайшие сроки. По итогам осенней проверки было выписано 78 предписаний. На сегодня на 62 объектах дефекты полностью устранены. Работа по остальным предписаниям будет завершена в ближайшее время.