В рязанском дворе сбили подростка

Ребенка сбил неизвестный водитель на Renault Logan. Несовершеннолетнего доставили в больницу.

В четверг, 3 декабря, в Рязани сбили подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 7:50 у дома №23 на улице Комбайновой. Неизвестный водитель на Renault Logan, двигаясь по улице Комбайновой со стороны дома №23 по улице Крупской в направлении улицы Коломенской сбил 13-летнего подростка.

Несовершеннолетнего доставили в больницу.