В рязанских гипермаркетах прошли рейды по соблюдению масочного режима

Во время рейдов выявили нарушителей. На мужчину, который отказался от использования маски, составили административный протокол.

В четверг, 3 декабря, в гипермаркетах «Глобус» и «Леруа Мерлен» прошли рейды по соблюдению масочного режима. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Во время рейдов выявили нарушителей.

На одного мужчину, который отказался от использования маски, составили административный протокол. Документ передадут в суд, где решат, ограничиться предупреждением или выписать штраф нарушителю (его размер может достигать 30 тыся рублей).