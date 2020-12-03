В рязанских гипермаркетах прошли рейды по соблюдению масочного режима
Во время рейдов выявили нарушителей. На мужчину, который отказался от использования маски, составили административный протокол.
В четверг, 3 декабря, в гипермаркетах «Глобус» и «Леруа Мерлен» прошли рейды по соблюдению масочного режима. Об этом пишет ИД «
Во время рейдов выявили нарушителей.
На одного мужчину, который отказался от использования маски, составили административный протокол. Документ передадут в суд, где решат, ограничиться предупреждением или выписать штраф нарушителю (его размер может достигать 30 тыся рублей).