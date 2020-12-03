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В рязанских гипермаркетах прошли рейды по соблюдению масочного режима
Во время рейдов выявили нарушителей. На мужчину, который отказался от использования маски, составили административный протокол.

В четверг, 3 декабря, в гипермаркетах «Глобус» и «Леруа Мерлен» прошли рейды по соблюдению масочного режима. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во время рейдов выявили нарушителей.

На одного мужчину, который отказался от использования маски, составили административный протокол. Документ передадут в суд, где решат, ограничиться предупреждением или выписать штраф нарушителю (его размер может достигать 30 тыся рублей).