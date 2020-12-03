В Рязани экс-инспектор ГИБДД подал в суд на полицию

Уволенный за взятки Илья Капранов подал иск в суд к УМВД России по Рязанской области. Капранов брал деньги за ускоренную регистрацию транспортных средств. Он не признает себя виновным.

Уволенный за взятки Илья Капранов подал иск в суд к УМВД России по Рязанской области. Об этом пишет «МК в Рязани».

Ранее Капранова задержали при получении взятки. Он брал деньги за ускоренную регистрацию транспортных средств. После проведения служебной проверки Капранова уволили.

Экс-инспектор МРЭО ГИБДД не признает свою вину. Он подал в суд иск к УМВД, чтобы разрешить трудовой спор. Капранов считает свое увольнение незаконным.