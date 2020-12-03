В России запретят продажу веселящего газа

В России запретят продавать веселящий газ. За нарушение запрета предусмотрят уголовную ответственность.

В России запретят продавать веселящий газ. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщают «Известия».

За нарушение запрета предусмотрят уголовную ответственность. Первую редакцию законопроекта внесли в Думу в 2018 году. Сейчас депутаты получили на новую версию документа положительный отзыв.

«Мы начали заниматься его [законопроекта] разработкой с 2017 года, а сама проблема появилась где-то с 2015 года, причем, не только в России, но и в странах Европы. У нас тот момент всё чаще стали появляться случаи смертельного отравления этим веществом. После этих инцидентов ряд федеральных ведомств, включая Роспотребнадзор, сделали заявления о необходимости ограничения продажи этого так называемого веселящего газа населению. Однако до сих пор никаких решений не принято», — жалуется одна из авторов проекта, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко.