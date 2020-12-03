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В России предлагают выдавать малоимущим сертификаты на продукты
Ряд депутатов Госдумы предложил выдавать малоимущим гражданам продуктовые сертификаты. Сумма сертификата будет 25% от прожиточного минимума.

Ряд депутатов Госдумы предложил выдавать малоимущим гражданам продуктовые сертификаты. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Газета.ру.

По их идее, помощь предназначается лицам с доходом меньше прожиточного минимума. Сумма сертификата будет 25% от прожиточного минимума [в Рязанской области это более 2000 рублей].

«Продуктовый социальный сертификат уже много лет реализуется в Москве», — говорится в пояснительной записке проекта. Также подобный опыт есть в Калининградской области, где такие сертификаты номиналом в 5000 рублей уже выдаются с начала пандемии.