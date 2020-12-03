В России начали выдавать водительские права нового образца

В России появились водительские удостоверения нового образца. Также изменения коснулись паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации машины.

В России появились водительские удостоверения нового образца. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает МК.RU .

В новых удостоверениях в верхней части лицевой стороны есть надписи на русском, английском и французском языках.

Также изменения коснулись паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации машины. В паспорт внесут сведения о сроках регистрации, количестве сидячих мест, допустимой массе автомобиля и данные о мощности двигателя. Сведения о мощности двигателя добавлены и в свидетельство о регистрации.