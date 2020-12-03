В регионе обсудили дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Рязанской области прошел региональный онлайн-семинар «Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья». Его провели в рамках реализации приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В Рязанской области прошел региональный онлайн-семинар «Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья». Его провели в рамках реализации приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Ограниченные возможности здоровья не должны лишать ребёнка возможности получения качественного дополнительного образования. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности», — отметила в своем выступлении начальник управления социализации и государственной поддержки детства министерства образования и молодежной политики Рязанской области Надежда Куликова.

Участие в семинаре приняли руководители и сотрудники сферы дополнительного образования в регионе. В качестве экспертов выступили представители Рязанского института развития образования и Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Участники обсудили актуальные вопросы: особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования, создание специальных образовательных условий, эффективные формы инклюзивной практики в дополнительном образовании, социальное партнерство в реализации программ дополнительного образования.