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В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -17 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.

В ночь на пятницу, 4 декабря, в Рязанской области похолодает до -17 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -13, -8 градусов, местами до -17 градусов; днем -9, -4 градусов.