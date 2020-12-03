В Коми мужчину убили и сбросили в канализационный люк

В Коми задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого нашли в канализационном люке. Подозреваемые дали признательные показания.

В Коми задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого нашли в канализационном люке. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает СК республики.

Оба подозреваемых, 29 и 28-и лет, уже привлекались к уголовной ответственности. Они пили вместе с 39-летним погибшим. Между ними возникла ссора, и старший из подозреваемых ударил пострадавшего топором по шее не меньше трех раз. Затем молодые люди сбросили тело в люк.

Подозреваемые дали признательные показания.

Фото: Комиинформ.ру