В Казани задержали маньяка, убившего 26 женщин
Его жертвами стали жительницы более 10 городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Расследование продолжается, проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям.
В Казани задержали маньяка, который с 2011 по 2012 год убил 26 пожилых женщин, а также совершил одно покушение на убийство. Об этом сообщил
Подозреваемым оказался 38-летний слесарь Радик Тагиров, в 2005 и 2009 годах его судили за хранение оружия и кражу.
Мужчина приходил к пенсионеркам, представлялся сотрудником УК, душил женщин и забирал все ценное. Его жертвами стали жительницы более 10 городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.
В отношении Тагрова возбудили уголовное дело по пунктам «а, з» части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, статьи 105 УК. На допросе он признал свою вину.
Расследование продолжается, проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям.