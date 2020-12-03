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В Казани задержали маньяка, убившего 26 женщин
Его жертвами стали жительницы более 10 городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Расследование продолжается, проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям.

В Казани задержали маньяка, который с 2011 по 2012 год убил 26 пожилых женщин, а также совершил одно покушение на убийство. Об этом сообщил сайт СУ СКР.

Подозреваемым оказался 38-летний слесарь Радик Тагиров, в 2005 и 2009 годах его судили за хранение оружия и кражу.

Мужчина приходил к пенсионеркам, представлялся сотрудником УК, душил женщин и забирал все ценное. Его жертвами стали жительницы более 10 городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В отношении Тагрова возбудили уголовное дело по пунктам «а, з» части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, статьи 105 УК. На допросе он признал свою вину.

Расследование продолжается, проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям.