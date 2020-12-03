В «Глобусе» проверили соблюдение масочного режима
Рязанцам напомнили, что в отношении нарушителей могут составить протокол по статье 20.6.1 КоАП. Предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
В четверг, 3 декабря, в Рязани продолжили проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Опергруппа посетила гипермаркет «Глобус». Рязанцам напомнили, что в отношении нарушителей могут составить протокол по статье 20.6.1 КоАП. Предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.