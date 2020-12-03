\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
-5°
Птн, 04
-5°
Сбт, 05
-5°
ЦБ USD 75.2 -0.42 04/12
ЦБ EUR 91.19 -0.12 04/12
Нал. USD 74.8 / 76.2 15:39
Нал. EUR 90.65 / 91.3 15:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 часа назад
512
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
Вчера 13:02
2 581
Заработать миллиард или спасти мир? Тест, который раскроет ваш потенци...
Говорят, чтобы прийти к успеху, нужно оказаться в нужно...
6 часов назад
2 167
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
11 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В День юриста Фомин пожелал рязанцам мира и справедливости
По словам Фомина, юристам принадлежит ключевая роль в совершенствовании регионального законодательства, обеспечении правопорядка, защите законных интересов рязанцев.

В четверг, 3 декабря, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем юриста.

«В какой сфере бы вы ни работали — в органах юстиции или нотариате, в правоохранительных ведомствах или в адвокатских конторах, в правоведческих или в экспертных организациях — вы вносите значительный вклад в укрепление юриспруденции и повышение правовой культуры и правосознания общества», — отметил он.

По словам Фомина, юристам принадлежит ключевая роль в совершенствовании регионального законодательства, обеспечении правопорядка, защите законных интересов рязанцев.

«Одним из наиболее востребованных направлений деятельности остается оказание бесплатной юридической помощи жителям, правовая поддержка льготных категорий граждан, — подчеркнул председатель облдумы. — Во многом благодаря вашей работе люди чувствуют себя социально защищенными, что влияет на качество их жизни».

Фомин выразил уверенность в том, что знания, компетентность, активная гражданская позиция юристов и впредь будет способствовать успешному выполнению профессиональных задач на благо родного края.

Он пожелал рязанцам крепкого здоровья, благополучия, мира и справедливости.