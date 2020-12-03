В День юриста Фомин пожелал рязанцам мира и справедливости

По словам Фомина, юристам принадлежит ключевая роль в совершенствовании регионального законодательства, обеспечении правопорядка, защите законных интересов рязанцев.

В четверг, 3 декабря, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем юриста.

«В какой сфере бы вы ни работали — в органах юстиции или нотариате, в правоохранительных ведомствах или в адвокатских конторах, в правоведческих или в экспертных организациях — вы вносите значительный вклад в укрепление юриспруденции и повышение правовой культуры и правосознания общества», — отметил он.

По словам Фомина, юристам принадлежит ключевая роль в совершенствовании регионального законодательства, обеспечении правопорядка, защите законных интересов рязанцев.

«Одним из наиболее востребованных направлений деятельности остается оказание бесплатной юридической помощи жителям, правовая поддержка льготных категорий граждан, — подчеркнул председатель облдумы. — Во многом благодаря вашей работе люди чувствуют себя социально защищенными, что влияет на качество их жизни».

Фомин выразил уверенность в том, что знания, компетентность, активная гражданская позиция юристов и впредь будет способствовать успешному выполнению профессиональных задач на благо родного края.

Он пожелал рязанцам крепкого здоровья, благополучия, мира и справедливости.