Ученые назвали самый частый источник заражения коронавирусом

Китайские ученые выяснили, от какого источника чаще всего заражаются коронавирусом. Результаты их исследования опубликовали в журнале Science.

Китайские ученые выяснили, от какого источника чаще всего заражаются коронавирусом. Результаты их исследования опубликовали в журнале Science , передает Life .

Во время самоизоляции вероятность заразиться COVID-19 дома в семье выше, чем в транспорте или ресторане. Каждый день, проведенный рядом с инфицированным, увеличивает риск заболевания на 10%.

При этом самая низкая вероятность заразиться в медцентрах, где соблюдаются все защитные правила.