Стали известны подробности гибели мужчины под Рязанью

Дежурному диспетчеру сообщили, что на воде на озере Бабинка дрейфует лодка. В ней был мужчина без признаков жизни.

Стали известны подробности гибели пенсионера в селе Поляны Рязанского района. О произошедшем пишет ИД «Пресса».

Дежурному диспетчеру сообщили, что на воде на озере Бабинка дрейфует лодка, в которой находится мужчина без признаков жизни.

«Его тело наполовину свесилось в воду, при этом ноги оставались в лодке», — говорится в сообщении.

На место выехали полицейские и водолазы.

Они не обнаружили признаков насилия на теле мужчины. Окончательную причину смерти установит экспертиза.