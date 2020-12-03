Собянин рассказал, когда заработают прививочные пункты по COVID-19
Записаться на прививку смогут работники образования, здравоохранения всех форм собственности и работники городских социальных служб. Электронная запись на вакцинацию начнется с 4 декабря.
Пункты по вакцинации от коронавиуса в Москве начнут работать с 5 декабря. Об этом сообщил
Отмечается, что электронная запись на вакцинацию начнется с 4 декабря. Записаться на прививку смогут работники образования, здравоохранения всех форм собственности и работники городских социальных служб,
Подробная информация будет появляться на