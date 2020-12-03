СМИ: Ефремов получит в колонии «блатную» оплачиваемую должность

Актер Михаил Ефремов, по вине которого в ДТП погиб рязанец Сергей Захаров, будет отбывать наказание в белгородской колонии №4. По данным «Московского комсомольца», артист сможет занять «блатную» должность завклубом и немного подзаработать.

Актер Михаил Ефремов, по вине которого в ДТП погиб рязанец Сергей Захаров, будет отбывать наказание в белгородской колонии №4. По данным « Московского комсомольца », артист сможет занять «блатную» должность завклубом и немного подзаработать.

Сообщается, что Ефремов пробудет на карантине две недели, затем он некоторое время поработает в промышленной зоне. Весной из колонии освободится заведующий клубом, а актер займет его место.

По словам бывших заключенных, клуб — это библиотека, кружок психологической помощи и кинотеатр. Тот, кто организовывает досуг осужденных, получает зарплату — 11 тысяч рублей.