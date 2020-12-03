СМИ: Бари Алибасова госпитализировали с передозировкой виагрой
Продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в московскую клинику. Об этом со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина передает «РЕН ТВ».
Продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в московскую клинику. Об этом со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина передает «
Известно, что у 73-летнего Алибасова диагностировали очень низкое давление. Одной из главных причин ухудшения самочувствия считают передозировку виагры.
Медики проводят необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья.