СМИ: Бари Алибасова госпитализировали с передозировкой виагрой

Продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в московскую клинику. Об этом со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина передает «РЕН ТВ».

Продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в московскую клинику. Об этом со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина передает « РЕН ТВ ».

Известно, что у 73-летнего Алибасова диагностировали очень низкое давление. Одной из главных причин ухудшения самочувствия считают передозировку виагры.

Медики проводят необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья.