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Скончались еще двое рязанцев с COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 28 145 заразившихся. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил столичный оперштаб.

За сутки от COVID-19 умерли еще двое рязанцев. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе выявили 14 418 случая заражения коронавирусом (119 за сутки), вылечились 12 406 пациентов (301 за сутки), умерли 94 (2 за сутки).

В России за сутки зарегистрировали 28 145 заразившихся (всего 2 375 456), выздоровели 29 502 пациента (1 859 851), умерли 554 человек (41 607).