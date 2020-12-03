«Ростелеком» запустил услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного телевидения

«Конструктор рекламы» предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юридических лиц. Для того, чтобы начать пользоваться «Конструктором рекламы», не требуется установка дополнительного оборудования, достаточно просто оставить заявку на его подключение.

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил новую услугу «Конструктор рекламы», благодаря которой корпоративные пользователи классического IPTV и Smart TV могут дистанционно управлять телевизорами, а также загружать и транслировать в сети собственные рекламные ролики. Наряду с трансляцией классического линейного контента у клиентов появляется возможность продвигать услуги и повышать информированность посетителей через единую телевизионную панель, рассказали в компании.

«Конструктор рекламы» предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юридических лиц. Для того, чтобы начать пользоваться «Конструктором рекламы», не требуется установка дополнительного оборудования, достаточно просто оставить заявку на его подключение.

В условиях пандемии коронавируса в течение первого месяца после подключения «Конструктора рекламы» плата за услугу не взимается.

Удобный интерфейс уникального технического решения «Ростелекома» позволяет заказчикам самостоятельно управлять рекламным контентом наряду с трансляцией классического линейного контента. С помощью услуги «Конструктор рекламы» заказчик может управлять устройствами дистанционно, обеспечивая включение, выключение, перезагрузку, переключение каналов, а также регулировку звука.

«Конструктор рекламы» можно использовать для продвижения акций и специальных предложений во время трансляций спортивных матчей или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов о дополнительных услугах и выгодных предложениях в салонах красоты и спа-центрах. Кроме того, сервис позволяет информировать сотрудников об итогах года и ключевых показателях компании, корпоративных мероприятиях в перерывах между трансляцией бизнес-каналов, текущей эпидемиологической обстановке, мерах профилактики в медицинских центрах, а также сообщать о важных событиях и предстоящих мероприятиях в образовательных учреждениях.

«Очевидные преимущества для заказчиков услуги „Конструктор рекламы“ —увеличение выручки за счет трансляции рекламного контента, продвижение ценностей компании и бренда, а также повышение информированности и вовлеченности сотрудников или посетителей», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

«Пандемия увеличила требовательность предпринимателей к цифровым продуктам, в том числе это коснулось и телевидения. Мы разработали инструмент, который позволяет бизнесу привлечь новых клиентов, а также увеличить средний чек благодаря размещению собственных рекламных роликов. Подключение услуги осуществляется на существующей у заказчика инфраструктуре IPTV и не требует инвестиций в оборудование, достаточно только вносить небольшой ежемесячный платеж», — отметил директор продуктового офиса «Телевидение для бизнеса» ПАО «Ростелеком» Михаил Попов.

«Мы развиваем наши цифровые сервисы и запускаем решения, помогающие наиболее пострадавшему в пандемию сегменту экономики — малому и среднему бизнесу», — сообщила руководитель направления «Интерактивное телевидение для юридических лиц» ПАО «Ростелеком» Анастасия Лабудина.

Узнать подробности и подключить услугу можно по телефону 8 800 200 30 00.