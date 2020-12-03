Российские тюрьмы хотят убрать из городов

Минюст России планирует вынести из населенных пунктов все колонии и СИЗО. Работа по оптимизации расположения учреждений уже идет.

Минюст России планирует вынести из населенных пунктов все колонии и СИЗО. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает «Российская газета».

По словам министра юстиции Константина Чуйченко, уже идет работа по оптимизации расположения учреждений.

«Планируется все, связанное с лишением свободы, убрать от людей, из городов, сформировав для этого отдельные площадки», — рассказал глава Минюста.