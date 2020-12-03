Россияне просят у Деда Мороза окончания пандемии коронавируса

На Новый год у Деда Мороза чаще всего люди просят здоровья и окончания пандемии COVID-19. Также у волшебника чаще всего просят телефоны, конструкторы LEGO, куклы LOL и крупную технику. На 1 декабря на почту Деду Морозу поступило более 3,8 млн писем.

На Новый год у волшебника чаще всего люди просят здоровья и окончания пандемии COVID-19. Об этом сообщила РИА Новости руководитель почтового отделения Деда Мороза в Великом Устюге Наталья Медведкова.

В письмах к Деду Морозу жители обращаются с просьбами о здоровье и пожеланиями, чтобы сам волшебник не болел. По словам Медведковой, на 1 декабря на почту Деду Морозу поступило более 3,8 млн писем — в среднем приходит от 900 до 3 тысяч писем в день. В этом году почти в два раза выросло число заказных писем.

Медведкова рассказала, что у волшебника чаще всего просят телефоны, конструкторы LEGO, куклы LOL и крупную технику.

«Недавно к желаемым подаркам прибавились пижамы кигуруми и акула из IKEA», — добавила руководитель почтового отделения.

Россияне также традиционно просят у Деда Мороза квартиры и машины, реже — путешествия.