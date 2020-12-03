Подросток пострадал в серьезной аварии под Рязанью

В среду, 2 декабря, в Турлатове произошла серьезная авария. В 13:30 на трассе М-5 столкнулись два автомобиля, пишет издательство «Пресса».

В среду, 2 декабря, в Турлатове произошла серьезная авария. В 13:30 на трассе М-5 столкнулись два автомобиля, пишет издательство « Пресса ».

По словам водителя Opel, он отвлекся на печку и не заметил, как джип Kia Sportage перестроился перед ним в его полосу. После столкновения Kia врезалась в отбойник, а Opel вылетел в кювет.

Травмы получили мужчина и 16-летний подросток, ехавшие в джипе. Их госпитализировали в ОКБ и областную детскую больницу.