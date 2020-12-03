Под Рязанью скончался ветеран Великой Отечественной войны

Михаил Шилин родился в 1923 году. Всю жизнь он прожил в селе Федякино Рыбновского района.

В четверг, 3 декабря, в Рыбновском районе скончался ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Михаил Викторович Шилин. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Михаил Шилин родился в 1923 году. Всю жизнь он прожил в селе Федякино Рыбновского района.

«За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, бронебойщик младший сержант Михаил Шилин удостоен ордена Отечественной войны I степени, медалями „За отвагу“, „За освобождение Варшавы“, „За взятие Берлина“ и „За победу над Германией в войне 1941-1945 годов“», — говорится в сообщении.

За работу в селе в послевоенное время рязанца наградили медалями «За трудовое отличие».