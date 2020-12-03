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Назван главный фактор риска госпитализации из-за COVID-19
Специалисты проанализировали медицинские карты 12 971 человека. 1 604 человека были заражены коронавирусом, 354 были госпитализированы.

Ученые назвали фактор, при котором увеличивается риск госпитализации при коронавирусе. Исследование опубликовал журнал PLOS ONE.

Специалисты проанализировали медицинские карты 12 971 человека. Они прошли исследование на коронавирус с 7 марта по 19 мая. 1 604 человека были заражены коронавирусом, 354 были госпитализированы.

Среди тех, кто оказался в больницах были пациенты с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ.

Наиболее тесно с госпитализацией было связано хроническое заболевание почек. Отмечается, что в 11 раз больше вероятность госпитализации пациентов с коронавирусом с терминальной стадией почечной недостаточности, чем у пациентов без заболевания почек.

Причиной такой ситуации может быть то, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2, добавили ученые.