Назван главный фактор риска госпитализации из-за COVID-19

Специалисты проанализировали медицинские карты 12 971 человека. 1 604 человека были заражены коронавирусом, 354 были госпитализированы.

Ученые назвали фактор, при котором увеличивается риск госпитализации при коронавирусе. Исследование опубликовал журнал PLOS ONE .

Специалисты проанализировали медицинские карты 12 971 человека. Они прошли исследование на коронавирус с 7 марта по 19 мая. 1 604 человека были заражены коронавирусом, 354 были госпитализированы.

Среди тех, кто оказался в больницах были пациенты с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ.

Наиболее тесно с госпитализацией было связано хроническое заболевание почек. Отмечается, что в 11 раз больше вероятность госпитализации пациентов с коронавирусом с терминальной стадией почечной недостаточности, чем у пациентов без заболевания почек.

Причиной такой ситуации может быть то, что почки относятся к тканям с наиболее высокой экспрессией ACE2, рецептора SARS-CoV-2, добавили ученые.