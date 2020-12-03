Наркоман из Шиловского района ударил полицейского и попал в колонию

Известно, что в момент происшествия мужчина был в наркотическом опьянении. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Наркомана из Шиловского района осудили за нападение на полицейского. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в момент происшествия мужчина был в наркотическом опьянении. Он повредил машину местного жителя и угрожал ему расправой. Когда на место прибыл полицейский, обвиняемый попытался сорвать его нагрудный знак, а затем сбил с него головной убор и ударил кулаком по лицу. После этого на наркомана надели наручники, в ответ тот стал оскорблять правоохранителя.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318, статьи 319 УК. Ему отменили уловное осуждение, назначенное ранее за незаконный оборот наркотиков, и окончательно назначили три с половиной года заключения в колонии общего режима.