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На трех улицах в центре Рязани отключили холодную воду
Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в четверг, 3 декабря, на трех улицах в центре Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийно-восстановительных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Первомайский проспект, дома 15, 13, 11, 11а, 9;
  • улица Пожалостина, дома 20, 18, 12, 12 корпус 1, 8, 8а, 4, 19, 15, 5, 7, 9, 11;
  • улица Кудрявцева, дома 58, 56, 50, 48, 46, 44, 42, 39.