На трех улицах в центре Рязани отключили холодную воду

Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в четверг, 3 декабря, на трех улицах в центре Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии .

На время аварийно-восстановительных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам: