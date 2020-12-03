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Минздрав: почти тысяча рязанцев получили бесплатное лекарство от COVID-19
Всего регион закупил лекарства на сумму 41,7 млн рублей. Контракты заключили на 95% от выделенных средств, препараты заболевшим доставляют на дом медики или волонтеры.

Почти тысяча жителей Рязани и области получили бесплатное лекарство для лечения от COVID-19 на амбулаторном этапе. На руки выдали более двух тысяч упаковок, сообщили в региональном минздраве.

Всего регион закупил лекарства на сумму 41,7 млн рублей. Контракты заключили на 95% от выделенных средств, препараты заболевшим доставляют на дом медики или волонтеры, лечение проходит по назначению врача.

В список лекарств для лечения пациентов с COVID-19 на дому входят:

  • «Умифеновир»;
  • «Интерферон альфа»;
  • «Фавипиравир»;
  • «Амоксициллин»;
  • «Кларитромицин»;
  • «Дексаметазон»;
  • «Преднизолон»;
  • «Апиксабан» и другие.