Минздрав: почти тысяча рязанцев получили бесплатное лекарство от COVID-19

Всего регион закупил лекарства на сумму 41,7 млн рублей. Контракты заключили на 95% от выделенных средств, препараты заболевшим доставляют на дом медики или волонтеры.

Почти тысяча жителей Рязани и области получили бесплатное лекарство для лечения от COVID-19 на амбулаторном этапе. На руки выдали более двух тысяч упаковок, сообщили в региональном минздраве.

Всего регион закупил лекарства на сумму 41,7 млн рублей. Контракты заключили на 95% от выделенных средств, препараты заболевшим доставляют на дом медики или волонтеры, лечение проходит по назначению врача.

В список лекарств для лечения пациентов с COVID-19 на дому входят: