Минздрав: почти тысяча рязанцев получили бесплатное лекарство от COVID-19
Всего регион закупил лекарства на сумму 41,7 млн рублей. Контракты заключили на 95% от выделенных средств, препараты заболевшим доставляют на дом медики или волонтеры.
Почти тысяча жителей Рязани и области получили бесплатное лекарство для лечения от COVID-19 на амбулаторном этапе. На руки выдали более двух тысяч упаковок, сообщили в региональном минздраве.
Всего регион закупил лекарства на сумму 41,7 млн рублей. Контракты заключили на 95% от выделенных средств, препараты заболевшим доставляют на дом медики или волонтеры, лечение проходит по назначению врача.
В список лекарств для лечения пациентов с COVID-19 на дому входят:
- «Умифеновир»;
- «Интерферон альфа»;
- «Фавипиравир»;
- «Амоксициллин»;
- «Кларитромицин»;
- «Дексаметазон»;
- «Преднизолон»;
- «Апиксабан» и другие.