Любимов занял седьмое место в медиарейтинге губернаторов ЦФО
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал седьмым в рейтинге глав регионов ЦФО по итогам ноября. Список составила «Медиалогия».
Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 41 место.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.