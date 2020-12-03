Любимов внес послабления в «карантинное» распоряжение

Изменения внесли в связи с обращением Российского топливного союза и ряда других организаций. В регионе изменится работа предприятий общественного питания в ночное время.

В Рязанской области внесли изменения в работу предприятий общественного питания в ночное время. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Согласно изменениям с 23:00 до 6:00 все предприятия общепита, включая АЗС и придорожные кафе, смогут торговать едой и напитками на вынос.

Отмечается, что ограничения по времени для общепита действуют в регионе до 15 января.

Изменения внесли в связи с обращением Российского топливного союза и ряда других организаций.