Кемеровчанин предстанет перед судом за убийство соседа

Следком Кемеровской области завершил расследование дела 37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Он умышленно задавил соседа и протащил его несколько метров.

Следком Кемеровской области завершил расследование дела 37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает VSE42.ru.

Летом 2020 года обвиняемый устроил скандал с тещей и женой. Теща попросила соседей выгнать нетрезвого зятя. Тот сел в машину, и один из соседей решил забрать у дебошира ключи от автомобиля. Тогда обвиняемый решил его задавить. Он разогнался, сбил пешехода и протащил его несколько метров. Очевидцы задержали водителя и вызвали скорую и полицию.

Вину свою обвиняемый не признал. Экспертиза показала, что душевных расстройств он не имеет и отдавал отчет своим действиям. Уголовное дело по статье 105 (убийство) передано в суд.