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Эксперт рассказал, где не примут новое водительское удостоверение
Для получения международного удостоверения нужно обращаться в ГИБДД. Удостоверение будут принимать все страны мировой конвенции.

Автомобильный эксперт Владимир Сажин рассказал, что перевод водительского удостоверения на три языка не делает его международным. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По его словам, для получения международного удостоверения нужно обращаться в ГИБДД.

Эксперт добавил, что новое удостоверение должны принимать все страны мировой конвенции.

«Но есть страны, которые не примут данное водительское удостоверение, так как не входят в конвенцию», — уточнил Сажин.

Напомним, с 3 декабря в России будут по-новому оформлять водительские права: на русском, английском и французском языках.