Эксперт рассказал, где не примут новое водительское удостоверение

Для получения международного удостоверения нужно обращаться в ГИБДД. Удостоверение будут принимать все страны мировой конвенции.

Автомобильный эксперт Владимир Сажин рассказал, что перевод водительского удостоверения на три языка не делает его международным. Об этом он сообщил телеканалу « Звезда ».

По его словам, для получения международного удостоверения нужно обращаться в ГИБДД.

Эксперт добавил, что новое удостоверение должны принимать все страны мировой конвенции.

«Но есть страны, которые не примут данное водительское удостоверение, так как не входят в конвенцию», — уточнил Сажин.

Напомним, с 3 декабря в России будут по-новому оформлять водительские права: на русском, английском и французском языках.